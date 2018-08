Fiorentina, i tifosi dell'Atletico a Simeone: "Portaci il Cholito"

© foto di Giacomo Morini

"Portalo all'Atletico!". E' bastata una foto su twitter postata da Diego Simeone con il figlio Giovanni a Firenze, dove è stato per qualche giorno il Cholo con la compagna e la bambina, per scatenare i tifosi dell'Atletico Madrid. A gran voce chiedono quasi tutti infatti di portare a Madrid con sé l'attaccante viola. Il Cholo in questi giorni è stato a Pisa, dove ha esordito come giocatore in Italia, e a Firenze, compreso un passaggio allo stadio Franchi domenica per assistere alla partita di Giovanni. Dopo la goleada viola e la rete del figlio, i tifosi spagnoli non hanno dubbio: "Portacelo all'Atletico" dicono al Cholo. Ma per questo dovranno aspettare perché almeno per questa stagione a goderselo saranno i tifosi viola.