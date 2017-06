Fiorentina, i viola alzano l'offerta per Eysseric: pronti 5 milioni di euro

© foto di Federico De Luca

Passi in avanti della Fiorentina per Valentin Eysseric. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, dopo i sondaggi di alcune settimane fa, il club viola ha deciso di alzare l'offerta per il Nizza. Sul piatto una cifra poco inferiore ai 5 milioni di euro e nelle prossime ore si tornerà al lavoro per discutere i bonus.