Fiorentina, i viola non mollano Bonifazi: contatti con il Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina continua a lavorare per portare a Firenze Kevin Bonifazi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la trattativa però non sembra potersi risolvere in tempi brevi, non tanto per l'Atalanta, altra squadra rimasta in gara, quanto perché Cairo non intende al momento privarsene. I viola hanno comunque fatto la loro proposta: prestito oneroso con diritto di riscatto.