Fiorentina, Iachini: "Abbiamo margini importanti. Stiamo inserendo i nuovi arrivi"

vedi letture

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del pareggio per 2-2 contro lo Spezia: "I ragazzi lavorano, ma in certi momenti capita di raccogliere il giusto. Abbiamo giocatori nuovi che stanno lavorando con noi da pochi giorni e che dobbiamo portare nella condizione giusta. Con lavoro e spinta abbiamo margini importanti per poter far bene".