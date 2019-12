© foto di Federico De Luca

Il nuovo allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche di Gaetano Castrovilli una delle poche note liete di questa brutta prima parte di stagione dei viola: "È un centrocampista di qualità. I centrocampisti con me hanno sempre fatto tanti gol anche se la squadra dovrà essere equilibrata. Andremo a lavorare anche sotto questo aspetto. I gol devono arrivare anche da dietro. Lui come gli altri, dovranno partecipare di più all'azione. Un centrocampista vero è quando ha 7-8 gol alla fine dell'anno. Castrovilli ha questo potenziale, come altri ragazzi che abbiamo a disposizione".