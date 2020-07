Fiorentina, Iachini: "Ci abbiamo provato, non entrava. Errori decisivi e un po' di sfortuna"

vedi letture

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, si è collegato con Sky Sport dopo la sconfitta interna dei suoi contro il Sassuolo: "In queste prime partite dopo la ripresa abbiamo creato tanto, anche oggi, ed è un peccato. Poi abbiamo commesso anche errori individuali gravi, eppure c'erano state occasioni per pareggiare prima e per accorciare dopo. Ci abbiamo provato in ogni modo, il Sassuolo ha concretizzato due nostri errori. C'è rammarico perché potevamo mettere la partita su binari diversi e ottenere un altro risultato".

Preoccupa l'incapacità di vincere?

"I presupposti li abbiamo creati, sia col Brescia che con la Lazio che oggi. Bisogna voltare pagina: due errori importanti hanno messo la partita su binari complicati, e noi non siamo riusciti a riaprirla. Penso al palo, con più fortuna potevamo farlo. Forse la stanchezza ci fa commettere qualche errore, ma ora pensiamo subito alla prossima partita".

Perché avete sbagliato?

"Anche nel secondo, eravamo in superiorità numerica e dovevamo scivolare meglio. In sei contro tre non lo chiamo neanche contropiede... Se vai sotto con due errori così, diventa più difficile. Abbiamo avuto comunque occasioni, siamo andati due volte al tiro con Chiesa, altre con Ribery e Castrovilli. Oggi avevo solo una punta, e dovevo tenermi una freccia in più come Cutrone nell'arco".

Quanta pressione sente?

"Siamo ripartiti che, prima della sosta, eravamo la terza miglior difesa del campionato. Quindi abbiamo commesso qualche errore e gli episodi hanno girato sfavorevolmente. Devo pensare a cosa fare adesso, riuscire ad incidere di più e meglio. L'impegno della squadra c'è stato, e purtroppo in qualche circostanza non siamo stati bravi a metterla dentro".