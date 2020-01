Fiorentina, Iachini: "Ci siamo liberati anche psicologicamente"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a Radio Rai facendo un punto sulla situazione di casa viola: "Come si fa a recuperare da una situazione negativa? Ognuno porta il proprio lavoro, le proprie esperienze. Di sicuro la prima cosa è stata ridare certezze e fiducia ai propri calciatori. Ci siamo concentrati sull'organizzazione. La squadra stava vivendo momenti difficili, quindi era importante anche toccare l'aspetto psicologico. Infine trovare il vestito migliore per far rendere al meglio i ragazzi, che ho trovato molto disponibili. Abbiamo fatto ore sul campo e di video, sono stati bravissimi a portare il tutto in campo. Non abbiamo ancora fatto nulla ma quantomeno abbiamo dato una spallata alla salvezza. Poi ci siamo liberati anche psicologicamente".