Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato anche di Rocco Commisso e del fatto che il patron tornerà a Firenze prima della fine del mercato, durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa: "È importante avere un presidente così attaccato alla squadra. Gli ho detto subito che avremmo rimesso tutto in ordine attraverso il lavoro e il mio compito è questo. La squadra deve far innamorare di nuovo Firenze. Spero che sia felice, quando viene al campo siamo contenti ma anche quando non c'è telefona sempre".

