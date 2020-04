Fiorentina, Iachini: "Commisso vuole il bene della squadra e della città"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, intervenuto durante Il Salotto dello Sport su Rtv38 ha parlato anche del presidente viola Rocco Commisso: "Prima di essere un grande presidente, è una grande persona. Si è legato ed attaccato all'ambiente, ci chiama sempre e vuole avere notizie. Parla con noi, con lo staff, con i giocatori e con la dirigenza. E non tanto per il lato calcistico: in questo momento gli preme della salute delle persone, della vita delle famiglie. L'iniziativa che ha preso dimostra quanto voglia bene alla famiglia viola, e questo è motivo di grande soddisfazione per noi che lavoriamo qui e siamo legati alla Fiorentina. Vuole il bene di squadra e città".