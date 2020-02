vedi letture

Fiorentina, Iachini: "Concesso poco, sul gol del Milan c'era fallo di Conti su Castrovilli"

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan: "Nel primo tempo è vero che abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita ma allo stesso tempo abbiamo sempre tenuto alta la difesa e non ci hanno mai tirato in porta. Abbiamo concesso pochissimo, il gol del Milan è arrivato con un infortunio ma l'atteggiamento dei ragazzi è stato sempre positivo per cercare di andare a ribaltare l'azione e far gol. Una volta raggiunto il pari, anche in dieci, abbiamo cercato di vincerla. L'atteggiamento è giusto. Potevamo fare un po' meglio in fase di possesso e nelle uscite. Ci lavoriamo ma lo spirito della squadra è stata di vincere la partita".

Il gol annullato a Ibrahimovic, sull'espulsione e il rigore concesso alla Fiorentina?

"Io aggiungerei anche il gol del Milan perchè sull'azione precedente c'era un intervento di Conti su Castrovilli che poteva starci la punizione per noi. Per il resto il primo è stato un fallo di mano rivisto al VAR. Il rigore è stato rivisto, non ho particolari situazioni da valutare perchè le valutazioni sono state fatte in maniera logica e oggettiva".

Le due punte con Chiesa?

"Abbiamo fatto molto bene anche altre volte. Oggi avevamo un giocatore come Pulgar che aveva sempre addosso Calhanoglu. Nel primo tempo non ci siamo smarcati bene anche con gli interni, nella ripresa avevo preparato la soluzione di togliere il riferimento a loro con Castrovilli e mettere i due centrocampisti spostando Federico in fascia per forzare la partita. In inferiorità numerica è stato fatto comunque ma ci sono situazioni di palleggio che dobbiamo riconoscere meglio. La strada è questa".