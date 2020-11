Fiorentina, Iachini: "Contento del gruppo, al completo abbiamo grossi margini di crescita"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini che ha commentato così lo 0-0 di oggi contro il Parma: “Cosa non va in questa Fiorentina? Lo scorso anno sono arrivato che eravamo quartultimi e siamo arrivati decimi, quest’anno siamo ripartiti bene contro Torino e Inter, poi abbiamo avuto qualche problema con il virus, qualche ragazzo è arrivato all’ultimo e tutto fa sì che abbiamo perso qualche punto per strada. Non abbiamo potuto lavorare molto insieme. Oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra che si è chiusa molto e dovevamo cercare la giocata in velocità, a quel punto sarebbero stati costretti ad aprirsi. Peccato perché non siamo riusciti a sbloccarla senza concedere nullo a una squadra che ha Inglese e Gervinho e che ha fatto soffrire molto l’Inter una settimana fa. Dobbiamo continuare a lavorare, oggi la squadra ha fatto una partita d’impegno e onorando la partita”.

Quanto è complicato lavorare con le voci sul suo conto?

“Io cerco di lavorare in maniera più serena possibile e per far sì che i giocatori diano il meglio di loro stessi. Sicuramente può dare fastidio che escano voci su una squadra che non è con l’allenatore, oggi hanno dimostrato il contrario. Rinunciare all’ultimo a Callejon non è stato facile, non vedere in campo questi ragazzi non è facile. Questa è una squadra destinata a fare sempre meglio con il recupero di questi giocatori”.

Con lei?

“Questo non è un problema che devo affrontare io, ho un buon rapporto con tutti. Sono orgoglioso di aver allenato la Fiorentina e del lavoro fatto l’anno scorso. Se nelle prime 6-7 partite abbiamo perso qualche punto e decideranno di non continuare, pazienza. Io resto convinto che questa squadra al completo ha grossi margini per poter fare meglio. Poi quello che si deciderà lo vedremo, non siamo in fondo alla classifica e abbiamo tutto il campionato davanti”.

La partenza di Chiesa quanto pesa?

“È una scelta che c’è stata, noi lavoriamo per valorizzare al meglio i nostri giocatori. Io sono contento di questo gruppo, sicuramente abbiamo dovuto lavorare su quelli arrivati all’ultimo. Era naturale che potessimo pagare dazio, ma l’impegno non è mai mancato. Con qualche ingenuità in meno in difesa potevamo avere 3-4 punti in più. Poi a volte ci manca la precisione e l’ultimo passaggio, su questo stiamo lavorando. Io sono affezionato a questa squadra, ci ho giocato 6 anni, sono arrivato in un momento di grande difficoltà e per me è stato un motivo di grande orgoglio tirar fuori qualcosa da questa squadra. Quest’anno volevamo ripartire nella stessa maniera, ma non è successo. Io vado avanti con il mio lavoro, i ragazzi sanno quello che devono fare, che l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica. Ci sono ancora tante partite per poterlo fare”.

Da cosa dipende l’incostanza della squadra?

“Abbiamo pagato dazio con qualche rimonta a livello psicologico, ci ha toccato molto a livello emotivo. Magari andando avanti con le partite abbiamo commesso qualche errore e subito rimonte che hanno messo eccessivo timore alla squadra. Stiamo lavorando perché questo non succeda. Oggi ho visto che alcuni ragazzi hanno fatto una buona gara, sono stati attenti e solidi e questa è la nostra strada. Dobbiamo tornare ad essere una delle migliori difese e trovare soluzioni contro le squadre molto chiuse”.