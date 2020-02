© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo ad Alfred Duncan: "È un centrocampista dinamico con buona tecnica. Avendo tutti centrocampisti di piede destro ci serviva un mancino. Sa anche fare gol, deve calciare da fuori. In questo momento non è disponibile, lo staff medico ci dirà tra quanto potrà essere in campo".

