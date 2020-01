Fiorentina, Iachini: "Duncan uno dei profili che ci interessano"

© foto di Giacomo Morini

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così della possibilità di tornare ad allenare Duncan, obiettivo dichiarato per il mercato della società gigliata: "Lavorano i direttori, io penso al campo. Non siamo a luglio, dopo gennaio non c'è più niente. Cerchiamo di inserire ragazzi che rendano la rosa più omogenea numericamente. Lui rientra in questa ottica, magari ce ne sono altri di profili che interessano ma non so come proceda onestamente. Sono concentrato su ciò che c'è da fare".