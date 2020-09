Fiorentina, Iachini e la sua difesa: "Motivo di orgoglio che altri club vogliano i nostri"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia rispetto alla partita contro il Torino, l'allenatore Giuseppe Iachini ha anche fatto un punto sulla difesa della Fiorentina, in cui molti dei protagonisti sono al centro delle voci di mercato, partendo da Pezzella e Milenkovic:

"Per quanto riguarda la difesa si è sentito parlare di squadre che vogliono i nostri difensori. È un motivo di orgoglio perché la difesa, da quando abbiamo lavorato insieme, è diventata la migliore. Detto questo, da tutti mi aspetto sempre qualcosa di più, una costanza di attenzione e concentrazione da parte di tutti. Dobbiamo mantenerla per tutti i 95 minuti. Basta un nulla per pagare dazio e quindi in questo senso ci vorrà subito una ripresa di attenzione per organizzare la linea e giocare bene negli anticipi. Il lavoro dei singoli e del reparto diventano fondamentali".