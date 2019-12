© foto di Federico Gaetano

Sembra ormai tutto fatto per l'approdo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'ex giocatore viola abbia chiesto alla dirigenza di non essere solo un semplice traghettatore, soprattutto per orgoglio personale e anche perché un’intesa di soli sei mesi lo avrebbe reso estremamente debole all’interno dello spogliatoio. Una riflessione che ha convinto Barone a individuare una formula d’accordo che prevede sei mesi di accordo pronti-via più un rinnovo automatico in caso di salvezza fino al giugno 2021. Se Commisso darà il via libera, l’annuncio dell’ingaggio di Iachini verrà comunicato oggi, mentre il tecnico ascolano potrebbe essere presentato il 28 dicembre.