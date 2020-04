Fiorentina, Iachini: "Ecco perché Chiesa è simile a Dybala. Il futuro è dalla sua parte"

Nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini si sofferma anche sulla figura di Federico Chiesa, sicuramente il giocatore viola più chiacchierato dentro e fuori dal campo: "Con Federico quando ci siamo conosciuti sono bastate due parole. Abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui è un ragazzo d’oro sia sul piano umano che su quello professionale. Ed è un grandissimo calciatore. Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. E sono contento che da parte sua emerga una gran voglia di continuare insieme".

Lo vede ancora simile a Dybala? "Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità sicuramente sì. Probabilmente Dybala è più attaccante ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i gol e le occasioni che sta avendo ultimamente".