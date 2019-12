© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche l’edizione odierna di Tuttosport dà una sua versione sul perché la Fiorentina abbia scelto di legarsi a Beppe Iachini con un contratto della durata di 18 mesi e non solo di 6. Secondo il quotidiano sono escluse clausole di rescissione al termine di questo campionato anche se c’è chi parla di una eventuale penale in caso di separazione anticipata: in realtà - spiega il quotidiano - per Iachini sarebbe già pronto un incarico all’interno del club al termine di questa stagione, un ruolo tuttavia ancora non ben identificato. Una prospettiva obiettivamente bizzarra.