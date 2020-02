vedi letture

Fiorentina, Iachini ha la missione più difficile: portare tutto alla normalità. Sa già come si fa

Il compito non è dei più facili, visto il momento. Non solo per la Fiorentina, ci mancherebbe: il mondo si sta misurando con il Coronavirus, e la realtà sportiva di queste ore deve fare i conti con la cronaca politica e le leggi dello Stato. Già, proprio quelle che hanno imposto la chiusura delle porte della Dacia Arena per la partita di domani tra i viola e i friulani, con l'Udinese che però non c'è stata sin da subito, alzando la voce per reclamare lo spostamento della partita. La Lega Serie A ci ha messo del suo per rendere ulteriormente più incerto il tutto, impiegandoci più di due giorni per recepire un decreto legge del Governo, e per molte ore anche i ragazzi allenati da Iachini non sapevano se e quando avrebbero giocato. Tornando proprio al tecnico, oggi la squadra - dopo la conferma ufficiale arrivata dalla Lega nella serata di ieri - partirà alla volta di Udine, e a lui toccherà il compito di riportare la tranquillità nella mente dei suoi giocatori, visto il clima rovente che ha caratterizzato l'accompagnamento all'incontro. D'altronde l'allenatore marchigiano sa già come si fa, visto che è noto come profilo pragmatico, e come tale è stato ingaggiato anche da Rocco Commisso, per salvare la barca dopo la fallimentare gestione iniziale di Vincenzo Montella.