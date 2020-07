Fiorentina, Iachini: "Ho cercato di rincuorare Ribery. Col Cagliari farò dei cambi"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale viola dopo il successo sul Parma ed in vista della sfida contro il Cagliari: "Un successo importante per i ragazzi e per i tifosi, dalla ripresa abbiamo speso tanto ma non raccolto quanto seminato. Avevamo tirato tantissimo in porta, siamo la terza squadra con più conclusioni, abbiamo 4 pali colpiti... c'era anche un po' di sfortuna, negli episodi decisivi non eravamo stati bravi e cinici ma dal punto di vista di prestazione e impegno la squadra aveva fatto bene. A Parma c'è stata continuità nella prestazione del gruppo e abbiamo portato a casa 3 punti importanti, anche se dovevamo chiuderla prima e non tenere in vita la partita. Abbiamo la squadra più giovane del campionato, mi auguro di raccogliere in fretta quanto seminato. Ho fiducia nei giovani, hanno margini per migliorare".

Come si affronta il Cagliari? "Avversario difficile da affrontare, Zenga ha dato organizzazione e compattezza e la squadra ha grande qualità, con una coppia d'attacco da 27 gol. Dovremo fare grande attenzione, servirà attenzione e organizzazione di gioco facendo bene in fase offensiva, con quella concretezza che non abbiamo avuto in altre gare".

Come sta la squadra dopo i primi impegni? "Vedremo, serve valutare la situazione psico-fisica di ognuno. C'è qualche contusione e qualche colpo, fra stasera e domani mattina verificheremo. In questa ripresa anomala è importante avere freschezza psico-fisica, in campo serve intensità e lucidità".

Se farò altri cambi col Cagliari? "Sono sensazioni che arriveranno dagli ultimi allenamenti, qualche cambio sicuramente andrà fatto".

La prestazione di Venuti? "Fa piacere quando i ragazzi fanno la prestazione giusta. Nel caso specifico, se qualcuno gioca meno e fa bene quando ha l'opportunità fa ancora più piacere. Io però considero tutti titolari, a seconda del momento cerco di usufruire di tutti. Lorenzo si è fatto trovare pronto, abbiamo bisogno di tutto il gruppo".

Il caso Ribery dopo il furto nella sua abitazione? "E' un episodio particolare, ho cercato di rincuorarlo. Ma questo esula da quello che è Firenze e da quello che sono i fiorentini. E' una città splendida e civilissima, con persone di grande spessore. Purtroppo va evidenziato che queste cose accadono ovunque. C'è grande dispiacere, soprattutto a caldo, perché vengono toccate le cose personali. Ma Firenze e i fiorentini non c'entrano assolutamente niente, Franck l'ha capito ed è una cosa che scivolerà via. Guardiamo avanti sapendo di essere uniti".