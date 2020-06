Fiorentina, Iachini: "Il Coronavirus con me è stato clemente. Pronto a lavorare, come sempre"

A dieci anni dalla cavalcata che portò il Brescia in Serie A con Beppe Iachini in panchina, l'attuale tecnico della Fiorentina ha rilasciato un'intervista al Corriere di Brescia. Comincia col raccontare la sua positività al Covid-19: "Il virus con me è stato abbastanza clemente, non ho avuto sintomi o conseguenze: mi reputo molto fortunato perché non fa sconti a nessuno. Sono pronto a lavorare, come sempre, con la mia Fiorentina". E dopo aver raccontato l'emozione della promozione dieci anni fa, aggiunge sulla querelle Balotelli-Cellino: "Mario ha un talento fuori dal comune. Il presidente è molto ruspante, grintoso, legato alle sue squadre. Ma al Brescia, ci tengo a dirlo, non mi ha mai contattato". Commento finale sui due protagonisti, Chiesa e Tonali: "Hanno talento e allo stesso tempo margini di crescita impressionanti. Se continueranno sulla strada giusta, come stanno facendo, il futuro sarà loro anche con la maglia dell’Italia".