Fiorentina, Iachini: "Io espulso per un'incomprensione con l'arbitro"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, commenta così il pari interno contro il Brescia nella conferenza stampa del post-partita: "Tranne il primo quarto d'ora, dove ci aspettavamo di partire meglio, i ragazzi sono cresciuti e hanno fatto sbavature solo nell'azione del gol. Per il resto la squadra ha giocato, palleggiato e creato situazioni importanti. Siamo cresciuti nel finale di primo tempo, prima di fare un ottimo secondo tempo, in cui si è tirato quindici volte da dentro l'area. Ci è mancato il gol. Anche con l'uomo in meno ho tenuto i tre attaccanti davanti per vincerla, anche se potevamo starci due giorni e forse la palla non entrava. C'è stata determinazione nel palleggio, nel gioco e nei movimenti senza palla. La Fiorentina meritava i tre punti per volume di gioco e occasioni create".

Perché è stato espulso?

"Un'incomprensione con l'arbitro. Niente di gravo, peccato, è andata così. Pazienza".

Come superare la sterilità?

"Nel calcio la palla va messa dentro, ci è mancata fortuna e determinazione: le occasioni le abbiamo trovate ma ci è mancata la zampata. Dobbiamo continuare a lavorare, ma cose buone se ne sono viste. Avevamo un modulo nuovo dopo diverso tempo, il rammarico sono i tre punti. Dispiace ma guardiamo al percorso e a dare continuità a prestazioni e gioco".