Fiorentina, Iachini: "Kouamé sta recuperando. Ribery? Si fa fatica a tenerlo fuori"

Christian Kouamé reclama spazio, ma con un Franck Ribery così in forma è difficile ottenerlo. Di questo possibile ballottaggio ha parlato Giuseppe Iachini nell'intervista al sito ufficiale per presentare la partita di domani con l'Hellas Verona: "Tutti si impegnano al massimo, considerando le tante difficoltà. Di questi due calciatori siamo contenti. Kouamé sta recuperando dal grave infortunio, ci auguriamo che ci possa dare il suo contributo in questo finale di campionato. Ribery è tornato con noi, si allena, sta bene. E' un giocatore che si fa fatica a tener fuori, per esperienza, abilità e qualità di palleggio. Vedremo le risposte che arriveranno da questi due allenamenti, poi si deciderà. Dall'attacco ci aspettiamo tanto perché è lì che dobbiamo incidere di più. Potevamo avere qualche punto in più, ma serve più concretezza davanti".

