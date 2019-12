Fiorentina: Iachini, l'ultima parola a Commisso e i sogni di grandeur

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Iachini e la Fiorentina, due direttrici che sembrano avvicinarsi sempre di più, inesorabilmente. Qualche ora fa, nel pomeriggio di ieri, il dg Barone è volato verso gli Stati Uniti per incontrare in prima persona il presidente Rocco Commisso, e portargli quella che sarebbe l'idea prioritaria partorita, e realizzata, dal ds Daniele Pradè: un accordo per 18 mesi con Iachini, nelle vesti di traghettatore camuffato vista la lunghezza dell'accordo in cui sarebbe comunque compresa la quota della penale da pagare da parte viola in caso di interruzione del rapporto. Quasi una sorta di premio salvezza in caso di conseguimento dell'obiettivo ed eventuale volontà di cambiare comunque, fanno sapere fonti vicine alla società gigliata. Adesso la palla è passata a Commisso: dovrà porre il suo assenso sul nuovo allenatore, anche se voci vicine al presidente fanno sapere come nei sogni di quest'ultimo risieda in realtà la voglia di mettere sotto contratto un allenatore dal profilo internazionale. Per circostanze favorevoli, soprattutto con Ribery, ed assenza di altri candidati credibili l'alternativa esterofila risiede nel nome di Laurent Blanc, suggerito a Commisso da uomini di calcio vicini all'ex ct azzurro Marcello Lippi, estimatore del tecnico francese e vero e proprio idolo per il presidente della Fiorentina. L'italo-americano, si sa, è un vulcano di idee, e non sarebbe sorprendente vedergli compiere una manovra di quelle a sorpresa. Altrimenti, sarà Iachini. Senza alternative.