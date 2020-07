Fiorentina, Iachini: "La classifica? Dobbiamo pensare solo a lavorare. Serve concretezza"

vedi letture

Appena sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e una vittoria che dopo il lockdown ancora non è arrivata. Su queste basi la Fiorentina di Giuseppe Iachini si appresta ad affrontare la trasferta di Parma. Queste le parole del tecnico viola sulla classifica attraverso i canali ufficiali del club (clicca qui per l'articolo con le dichiarazioni integrali): "Noi dobbiamo pensare al lavoro, al percorso e alle partite. Dopo tanto tempo fermi le incognite erano tante e noi ci auguravamo di fare punti in più che magari avremmo meritato con un po' di concretezza in più. Per questo dobbiamo migliorare in attenzione e concretezza".