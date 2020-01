Fiorentina, Iachini: "La posizione di Chiesa? Fu così anche per Dybala"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la SPAL, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato - tra le altre cose - anche del dibattito sulla posizione in campo di Chiesa: "E' stato fuori un po' di mesi, quindi devo avvicinarlo alla porta. Rientra da un infortunio, ha perso un po' di tempo di lavoro, quindi devo accorciargli il campo. Con il passare del tempo potrebbe giocare anche sulla fascia. Anche di Dybala però mi dicevano che doveva giocare a piedi invertiti sulla fascia, poi è andata come andata, in quel ruolo che gli ho dato, com'è cresciuto tatticamente e di testa. Federico sta lavorando molto bene: domenica si è presentato due volte davanti alla porta, e altre dovevamo servirlo meglio. Ritengo che per il momento giochi punta, poi strada facendo, con la condizione che migliora, andrò anche ad analizzare qualcosa di diverso. Serve che faccia i movimenti adeguati per essere pericoloso in zona porta".

Clicca qui rileggere la conferenza stampa integrale di Beppe Iachini!