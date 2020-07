Fiorentina, Iachini: "Miglior difesa post lockdown. Creiamo tanto ma concretizziamo poco"

Nel corso della chiacchierata con i canali ufficiali della Fiorentina, Giuseppe Iachini, tecnico dei viola, ha analizzato il rendimento della sua squadra post-lockdown: "Abbiamo lavorato sin dall'inizio anche sull'organizzazione del reparto difensivo, siamo cresciuti molti, dal lockdown siamo la miglior difesa del campionato. [...] La squadra ha lavorato bene, dobbiamo continuare perché l'attenzione, la concentrazione e l'organizzazione devono far parte del nostro bagaglio se si vuole costruire una squadra che vuole scalare posizioni di classifica. E' importante anche essere più concreti perché abbiamo costruito tanto, siamo una delle migliori in campionato, ma per quanto riguarda la fase realizzativa sbagliamo spesso l'ultimo passaggio o la conclusione. Abbiamo tanti giovani e abbiamo una naturale crescita da portare avanti per farli diventare più cinici e concreti per essere bravi a determinare le situazioni a nostro vantaggio. Stiamo lavorando, nonostante il lockdown, ed è l'unico modo che conosco per arrivare a risultati".