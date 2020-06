Fiorentina, Iachini: "Noi Ribery dipendenti? Tutti qui hanno la loro importanza"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Brescia 1-1, riportata da Firenzeviola.it, Giuseppe Iachini ha parlato anche della 'Ribery dipendenza' dei viola. "Tutti hanno la loro importanza, Franck ci è mancato 7 mesi e c'era voglia di vedere come portava avanti la gara. Ritengo abbia tenuto bene, il minutaggio importante c'è stato, così da cominciare ad inserirlo di nuovo nel gruppo squadra. Buona gara, anche a lui è mancato il gol. Ci era riuscito ma gliel'hanno annullato. Mi dispiace per Ghezzal, che ho dovuto sostituire: poteva darci mano, ha qualità ed è in un buon momento di forma. Non volevo però rinunciare ai tre davanti così da lanciare il messaggio alla squadra di credere nella vittoria. Ghezzal avrà altre occasioni".