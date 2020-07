Fiorentina, Iachini: "Non parlo del rigore, l'azione andava fermata sul tocco dell'arbitro"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato così il contestatissimo episodio del secondo rigore fischiato in favore della Roma e che ha permesso alla squadra di Fonseca di battere i viola: "Non vorrei andare a soffermarmi sull'episodio singolo per l'intervento del portiere. Io vado sullo sviluppo dell'azione: c'è stato un tocco involontario dell'arbitro con la palla che finisce sui piedi dell'attaccante che tira e provoca la parata e l'episodio del rigore. Io mi soffermerei qui, quando già fuori area c'è stato questo tocco di Chiffi che doveva portare allo scodellamento della palla a gioco fermo. Io ragiono sullo sviluppo dell'azione che ha portato al tiro in porta e che doveva essere interrotta, il gioco doveva essere già fermo".