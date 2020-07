Fiorentina, Iachini non rischia ma il futuro gli è già sfuggito di mano

Un punto dalla ripartenza conquistato in casa contro il Brescia e un Franchi senza vittorie da mesi sono i due motivi per cui in molti si sono chiesti se l'avventura di Iachini sulla panchina della Fiorentina, dopo il 3-1 subito in casa contro il Sassuolo, fosse già al capolinea. La risposta è no, con la dirigenza che non vuole sentire parlare di esoneri e che punta con la barra a dritta alla sfida di domenica prossima contro il Parma per provare a mettersi alle spalle questo periodo difficile e per conquistare qualche altro punto di distanza dal terzultimo posto attualmente "lontano" 6 miseri punti. Certo, se qualcuno in precedenza provava a parlare di un futuro con Iachini ancora in panchina, cioè con la prossima stagione ancora nelle sue mani, questa ripresa ha fugato ogni dubbio, con Pradè e Barone che utilizzeranno il tempo a disposizione per trovare un nuovo allenatore, tra le voci su Juric, quelle su Spalletti e il solito mister X che ritorna spesso quando si parla delle strategie del club toscano.