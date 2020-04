Fiorentina, Iachini più vicino alla permanenza: Commisso lo ha chiamato per rassicurarlo

Beppe Iachini scalpita davanti alla tv, alternando vecchie partite e scrutando WyScout alla ricerca di profili utili per il domani. Con la famiglia ad Ascoli, l'allenatore della Fiorentina si prepara a vivere una strana Pasqua in solitario, in attesa di poter tornare ad allenare i suoi calciatori. Ovviamente, a causa di questa sospensione che potrebbe anche diventare definitiva, i dubbi sul suo futuro lo assalgono giorno dopo giorno, ma recentemente è stato il presidente Commisso in persona a rassicurarlo.

Il proprietario viola, come riporta FirenzeViola.it, lo ha chiamato infatti dagli States per esprimergli vicinanza in questo momento complicato per tutto il Paese, ma anche per tranquillizzarlo a proposito del prossimo futuro. Mister Iachini è piaciuto subito a Rocco, perché ha un carattere simile al suo e perché si è messo a lavorare come un tecnico d'altri tempi: testa bassa e pedalare. I risultati sono stati all'altezza delle aspettative e dunque la sensazione è che, anche complice questo blocco, la conferma in panchina sia decisamente più vicina.