L'allenamento di questa mattina al centro sportivo - antivigilia della sfida di lunedì contro il Bologna - ha confermato alcune delle indicazioni che erano emerse negli scorsi giorni e sulle quali Beppe Iachini ha a lungo lavorato: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'undici della Fiorentina che esordirà nel 2020 al Dall'Ara dovrebbe essere modellato sul 3-5-2 di montelliana memoria, con il classico terzetto difensivo davanti a Dragowski (Milenkovic-Pezzella-Caceres) e una novità interessante a centrocampo: il nuovo allenatore viola infatti starebbe seriamente pensando di rilanciare Benassi dal 1', con Pulgar regista e Badelj dunque in panchina. Scontato l'impiego di Castrovilli e degli esterni Lirola e Dalbert. C'è però una novità che riguarda le gerarchie di Iachini: il tecnico sarebbe infatti rimaso sorpreso dal rendimento in allenamento di Zurkowski e non è escluso che già a Bologna o nelle prossime gare il polacco possa trovare spazio. Davanti non dovrebbero infine esserci sorprese, con Vlahovic e il ritrovato Chiesa che comporranno il tandem offensivo.