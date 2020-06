Fiorentina, Iachini: "Ribery fa crescere il gruppo. Da valutare il suo utilizzo col Sassuolo"

Durante l'intervento al sito ufficiale della Fiorentina in vista della gara col Sassuolo, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato anche dell'impatto avuto da Franck Ribery sulla squadra nelle prime due giornate post lockdown: "Franck è un giocatore di esperienza, di personalità, che aggiunge qualità al gioco di squadra. Quando hai vicino uno come lui, che lega i reparti e fa salire la squadra, è importante, anche per la crescita del collettivo. Per queste gare c'è rammarico, abbiamo fatto due buone partite ma purtroppo è mancato il gol. Cercheremo di migliorare ancora, il suo inserimento in squadra è positivo ma dobbiamo gestire le 3 partite in una settimana. Valuteremo di volta in volta quello che potrà essere l'eventuale utilizzo, di Franck e di tutto il gruppo".

