Fiorentina, Iachini: "Ribery? Vederlo in campo invece che in infermeria fa cambiare tutto"

Vigilia di campionato per la Fiorentina, attesa domani dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma. In conferenza stampa, ha preso la parola il tecnico Beppe Iachini, di seguito alcune dichiarazioni riportate da Firenzeviola.it: "Ribery come Pezzella, Borja e Callejon, è un ragazzo importante per noi e vederlo in campo invece che in infermeria fa cambiare tutto: la squadra acquista personalità e fiducia con loro. In queste prime partite non lo abbiamo avuto in buone condizioni e ciò è stato penalizzante, ma guardiamo avanti. Abbiamo perso qualche giocatore importante per strada, alcuni giocatori sono arrivati a fine mercato e in un'annata come questa così strana è chiaro che per trovare la condizione ottimale serve tempo. Abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare insieme".