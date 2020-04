Fiorentina, Iachini: "Ripartire? Muoiono ancora tante persone. Noi ci adegueremo"

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, parla a tutto campo nell'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi ovviamente anche sui temi di stretta attualità: "All’inizio ero molto preoccupato per i miei giocatori. Questo è un virus nuovo, nessuno lo conosce. Per fortuna, Vlahovic, Cutrone e Pezzella non hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Ora finalmente sono tutti e tre negativi".

È giusto provare a ripartire o meglio dichiarare chiusa la stagione? "La priorità è la salute. Muoiono ancora tante persone, è difficile pensare al calcio. La decisione spetta alle figure competenti e noi ci adegueremo. Quanto tempo ci vorrà dal primo allenamento per essere pronti a giocare? Tre o quattro settimane almeno. Gli atleti saranno stati fermi quasi due mesi. Questa non è assolutamente una cosa usuale, non è paragonabile neppure alla pausa estiva. Bisognerà fare tanti test e stare attenti a non rischiare infortuni".

Il coronavirus cambierà qualcosa nel vivere il calcio? "Il vissuto del pallone, come quello della vita, probabilmente cambierà. Il calcio ripartirà veramente quando i tifosi torneranno sugli spalti".