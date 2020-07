Fiorentina, Iachini salva la barca quattro turni prima. Conferma lontana, ma è un dolce partire

Con enorme soddisfazione, specie ripensando agli spettri apparsi a Firenze e dintorni nel finale dello scorso campionato che sembrava maledetto, la Fiorentina è riuscita a mettere la parola fine sul pericolo retrocessione vincendo 2-0 contro il Torino. Troppi i punti che separano i viola dal Lecce, terzultimo: con quattro turni d'anticipo Beppe Iachini ha quindi raggiunto l'obiettivo prefissato a fine dicembre, era quasi Natale, quando fu incaricato da Rocco Commisso di salvare la Fiorentina. L'ha fatto prendendo in mano una barca che evidenziava problemi nello stare a galla, andando a lavorare su concetti tanto semplici quanto efficaci, pane quotidiano del suo modo di vedere ed intendere il calcio, tutto compattezza e blocchi stretti dietro, abbinati invece alla rapidità davanti nel ripartire e trovare scoperto l'avversario. Ha sistemato la difesa e lavorato sulla mentalità, sia quella del gruppo che quella di alcuni singoli. Il cambio di marcia è stato tangibile rispetto alle fatiche iniziali con Montella, e la concretezza ha portato a veder sempre crescere la distanza dalla zona rossa, fino alla decisiva accelerata arrivata con gli ultimi quattro risultati positivi, di cui due vittorie. Aver raggiunto l'obiettivo non gli basterà per una conferma, ormai è piuttosto assodato e difficilmente le carte in tavola cambieranno visto che da settimane si rincorrono vari nomi per il suo possibile sostituto, ma Iachini adesso può aggiungere l'ennesima salvezza raggiunta - con ogni probabilità anche la più nobile - in carriera al curriculum, proiettato verso nuove avventure con la forza di quest'ultima parentesi, e la certezza che, quando tornerà a Firenze, sarà sempre salutato con calore dai tifosi viola. Perché se addio sarà, che sia almeno dolce.