Fiorentina, Iachini: "Sì al VAR a chiamata. Contro la Lazio sarebbe stato determinante"

In casa Fiorentina si continua a discutere della questione VAR, dopo l'errore commesso dall'arbitro Fabbri sul rigore assegnato a Caicedo nella sfida contro la Lazio. Il presidente Commisso ha chiesto l'inserimento del VAR a chiamata, concetto che trova anche il favore del tecnico Beppe Iachini: "A prescindere da quel che ha detto Commisso, il VAR è un elemento importante per coadiuvare e aiutare in una partita ad alta intensità dove ci sono tanti episodi difficili. Il VAR è un elemento valido che abbassa notevolmente gli errori e di conseguenza le eventuali ripercussioni polemiche. In questo caso specifico sarebbe stato determinante il VAR a chiamata, a Roma con la Lazio. Certamente sono valutazioni che verranno fatte, noi pensiamo a giocare e al campo, purtroppo questi episodi ci sono stati e ci hanno tolto qualcosa ma guardiamo avanti e non ci creiamo alibi, dobbiamo reagire sul campo".

