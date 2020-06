Fiorentina, Iachini si gioca il posto: pronti gli eventuali sostituti. C'è anche Blanc

Ufficialmente non è un caso, perché serve massima concentrazione in vista della ripresa del campionato, quindi fiducia a Iachini. Ma, come riporta La Nazione, se le ambizioni della prossima stagione hanno uno spessore, questo potrebbe essere misurato anche attraverso chi siederà in panchina. Da Spalletti, ancora sotto contratto con l'Inter fino al 2021, a Laurent Blanc (disoccupato dopo quattro anni di Bordeaux, nazionale francese e PSG), fino a Unai Emery, fresco di esperienze al PSG e all'Arsenal, passando per Mauricio Pochettino, il quale però dopo la lunga cavalcata con il Tottenham vorrebbe restare in Premier e percepisce tanto, forse troppo, dal punto di vista dell'ingaggio. In Italia i nomi sono invece quelli di De Zerbi, Giampaolo e Mazzarri.