Fiorentina, Iachini: "Siamo stati poco pericolosi, in casa soffriamo"

© foto di Giacomo Morini

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta: "In Coppa Italia abbiamo sbagliato molti palloni in meno, siamo stati più bravi a creare occasioni davanti: questo è quello che ci è mancato oggi, non siamo riusciti ad alzarci e creare i presupposti per le nostre giocate. Questa situazione ci succede più in casa, fuori i ragazzi forse sono più sereni. Dobbiamo però migliorare e stare più attenti, perché queste squadre come l'Atalanta ti vengono a prendere e uscire dalla prima pressione è fondamentale. Dietro siamo stati bravi, e non abbiamo sofferto troppo. Loro sono bravi tra le linee, e lì dobbiamo creare superiorità numerica con i difensori, accorciando forte. Spesso l'abbiamo fatto bene questo lavoro, oggi abbiamo sbagliato troppi palloni in uscita e legato poco là davanti. Siamo stati poco pericolosi".

Cosa vi può dare continuità?

"Dobbiamo lavorare. Davanti abbiamo diversi giovani, serve essere più efficaci nello sbagliare anche meno. Dovremo lavorare sul palleggio, sull'aspetto tecnico e della fase offensiva. La fase difensiva la stiamo facendo bene, concedendo poco, mentre in uscita abbiamo molti più margine".

C'è un problema mentale nell'intraprendenza?

"Paradossalmente soffriamo in casa, nel terreno amico. Con i tifosi che ci stanno vicini dovremmo avere maggior personalità, ma forse le tensioni sulla scia dello scorso anno ci danno poca serenità per gestire meglio il pallone. In trasferta abbiamo fatto ottime gare, in casa serve invece migliorare. La nostra crescita passa anche da questo, dall'attenzione e dal palleggio".

Vlahovic potrebbe avere maggiori chance?

"Davanti abbiamo quattro attaccanti tutti molto giovani. Anzi cinque: Cutrone, Vlahovic, Chiesa, Sottil e Ghezzal. Sono giovani, e le scelte le faccio volta volta guardando anche la condizione fisica di ognuno. Scelgo anche sulla base della settimana lavorativa, penso pure che Cutrone stesso ha bisogno di giocare perché viene da mesi di poca attività. Lavoro sul minutaggio e sulla condizione di ciascuno".