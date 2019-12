Fiorentina, Iachini su Chiesa: "Ci ho parlato. È un jolly prezioso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Iachini, nuovo tecnico della Fiorentina, è stato presentato alla stampa. Nel corso della conferenza stampa, il nuovo allenatore dei gigliati ha parlato anche di Federico Chiesa: "Non sono un integralista del modulo. Contano le caratteristiche dei giocatori. Questa è una rosa che ha qualità e che ha un bel mix di esperienza e gioventù. Sono convinto che potranno tornare presto competitivi. Tutti i moduli possono essere giusti o sbagliati. Conta l'interpretazione. Lavorerò affinché la squadra sia sempre più unita e che con la compattezza e l'identità si possa raggiungere il risultato. Vedremo più avanti, fra un po' di giorni sarò più preciso. Ho qualche idea ma la tengo per me. Ho parlato con Chiesa a Natale. Mi sono visto tutte le partite per capire cosa dovevamo fare e lui era al campo con me diversi giorni rinunciando alle vacanze su mia richiesta. E' un bravo ragazzo, a posto e di sani principi. Ha voglia di fare il bene della Fiorentina. Sono stato molto felice di poterci parlare e sono convinto che recupererà in presto ed è un giocatore che può fare più ruoli. E' un jolly prezioso per la nostra squadra, ci darà una grande mano".