Fiorentina, Iachini su Chiesa: "Non possiamo rischiare"

© foto di Giacomo Morini

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così della possibilità di vedere Chiesa contro l'Atalanta, proprio contro il tecnico Gasperini che l'anno passato lo criticò pesantemente: "Bisogna verificare se può essere utile a partita in corso, proprio perché tra tre giorni si gioca a Napoli. Non possiamo rischiare con chi ha avuto problematiche. Sulle polemiche poi dico che son cose di campo, parlate con uno che agli avversari ne ha fatte... Ognuno poi fa la sua strada, il suo percorso".