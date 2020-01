Fiorentina, Iachini su Cutrone: "Scelto col club per le sue caratteristiche"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato - tra le altre cose - anche dell'arrivo del nuovo acquisto Patrick Cutrone: "L'ho solo salutato ieri sul campo. Oggi valuterò le sue condizioni. Lui è un attaccante, ha delle caratteristiche di un certo tipo per il quale lo abbiamo preso. Un attaccante di profondità, ha margini di crescita importanti e su questo lavoreremo per farlo migliorare".

Quanto c'è di Iachini nella scelta di Cutrone sul mercato? "Nel mercato di gennaio non è mai facile avere tutte le cose che vorresti, chi ha i giocatori non li cede, lo sappiamo. In un'ottica di prospettiva, chiunque arriverà qui sarà perché l'allenatore ne ha parlato con la società, per sviluppare un progetto tattico ben preciso. La società ha dato grandi disponibilità, sta lavorando sulle piccole difficoltà che ci possono essere nelle trattative che vengono fatte a gennaio e non in estate".