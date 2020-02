vedi letture

Fiorentina, Iachini su Cutrone: "Sette mesi in naftalina. Lavora per arrivare al 100%"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato anche di Cutrone: "Ha vissuto 7 mesi in naftalina e riprendere la condizione è complicato. Lo sto vedendo sempre meglio e ci darà una grossa mano. Non è vero che sa giocare solo in area, è un attaccante moderno che attacca anche la profondità. Oggi non esistono più gli attaccanti da area di rigore, deve ritrovare il giusto smalto dopo l'esperienza in Inghilterra. Ha bisogno di qualche settimana in più per tornare al 100% e stiamo lavorando sulla tattica individuale con lui, Vlahovic, Chiesa e Ghezzal. Insistiamo su questo".

