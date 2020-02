vedi letture

Fiorentina, Iachini su Cutrone-Vlahovic: "In futuro potranno giocare insieme"

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche di Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic: "Cutrone e Vlahovic sono due ragazzi molto giovani, ognuno con il suo percorso. Patrick in sei mesi e mezzo non aveva mai giocato, non ha avuto cinque anni essendo sempre nella classifica marcatori. Su di lui come su Vlahovic stiamo lavorando, devono migliorare tanto. Una volta Boskov diceva: 'Come gioca l'attaccante gioca la squadra'. Per far capire che quando loro capiranno come giocare al meglio allora anche noi giocheremo meglio. Senza problemi fisici che incidano sulle scelte. Parliamo di due attaccanti di buon livello che però devono migliorare molto. Sono due ragazzi che hanno le stesse possibilità di giocare: di volta in volta alterniamo, anche per aiutare loro e le loro caratteristiche. Io comunque mi aspetto che anche chi entra faccia bene. In futuro mi aspetto che possano giocare anche tutti e due".

