Fiorentina, Iachini su Vlahovic: "Con il suo carattere e la sua voglia crescerà molto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini si è soffermato - tra le altre cose - anche sul momento di Dusan Vlahovic: "Sta lavorando bene. Deve volare basso. Ha tanti margini di miglioramento ma solo con il lavoro e l'umiltà può ancora migliorare e crescita. Abbiamo parlato molto in questa settimana, deve cercare di trovare la porta con più continuità. Contro l'Inter in Coppa Italia poteva regalarci il 2-1 ma non è stato così. Ha tante potenzialità e con il suo carattere e la sua voglia crescerà molto. Se non sei forte nella tattica individuale non riesci a incidere e Dusan sta lavorando su questo".