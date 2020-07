Fiorentina, Iachini sul futuro: "Dispiacerebbe non continuare questo percorso"

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 contro il Torino: "Mi fanno piacere gli attestati di stima del presidente, quando sono arrivato eravamo a due punti dalla retrocessione e c'era preoccupazione. Siamo stati la squadra più colpita dal Coronavirus, ma siamo ripartiti da grande gruppo. Potevamo avere un po' di fortuna in più, ma i ragazzi hanno continuato a lavorare e dobbiamo proseguire ancora così".

Sta trovando la Fiorentina che vuole?

"Più si lavora insieme più ci si conosce e miglioriamo. Siamo la miglior difesa del campionato dalla ripresa, abbiamo creato tante occasioni e siamo stati bravi a continuare a crederci e chiuderla".

Quanto le dispiace sentire le voci su altri allenatori?

"Abbiamo iniziato con tante problematiche, con i ragazzi c'è un grande rapporto. Sicuramente dispiacerebbe lasciarci, si sono creati i rapporti giusti coi giocatori. Sono cresciuti tutti. Quello che succederà poi vedremo".

Con Ribery ha anche scherzato al momento del cambio...

"E' un giocatore importante che non abbiamo avuto per diverso tempo, ma si è sempre dimostrato attaccato al gruppo. Poi certo, di volta in volta cerchiamo di risparmiargli un po' di fatiche. Quando si gioca in modo così ravvicinato non si prepara una sola partita ma anche quella successiva".