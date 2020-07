Fiorentina, Iachini sul proprio futuro: "Non ne parliamo. Devo pensare all'attualità"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport rispondendo anche a una domanda sulla propria conferma in vista della prossima stagione: "Non dobbiamo parlare della mia conferma. Siamo ripartiti con la terza difesa del campionato prima del lockdown. Nella ripresa abbiamo avuto sfortuna. Devo pensare ad ora e a come dobbiamo fare per uscire da questo momento. In queste prime tre partite, non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo lavorare meglio sugli episodi decisivi. L'impegno della squadra c'è stato anche stasera, purtroppo non siamo stati così bravi a mettere la palla dentro per riaprire il match".