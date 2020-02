vedi letture

Fiorentina, Iachini: "VAR? Il challenge ok, ma ognuno deve fare bene il proprio lavoro"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato anche del VAR: "Il challenge è una cosa che mi può star bene. Ma so che ognuno deve fare bene il suo senza mettere il becco nel lavoro degli altri. Qui son nate delle polemiche in più perché è stata aggiunta discrezionalità alle decisioni e perché non si è andati a rivedere degli episodi. Posso essere d'accordo sulla possibilità di chiamare il VAR, ma visto che vengono pagate persone e strutture appositamente per vedere se una cosa è giusta o sbagliata, basta far osservare le regole. Il VAR aveva cambiato tutto, togliendo le polemiche. Ed è questo che noi cerchiamo: la tranquillità di fare il nostro lavoro".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE