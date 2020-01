© foto di Giacomo Morini

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla così a Rai Sport dopo il ko di Coppa Italia in casa dell'Inter: "La partita è stata combattuta e lottata, siamo venuti a giocarcela anche con tanti giovani alle prime esperienze. Nel primo tempo ci siamo difesi bene, abbiamo concesso pochissimo ma dovevamo forzare meno e legare meglio. Troppi palloni persi ed errori tecnici. Nella ripresa siamo partiti giusti, è stata ottima. Abbiamo avuto anche la palla per il 2-1 con Vlahovic. Non l'abbiamo concretizzata ma c'è stato lo spirito della squadra, e abbiamo preso un gran gol al volo di Barella nel nostro momento migliore. La squadra però ha tenuto il campo fino in fondo e ha fatto la sua gara".

Attende il mercato?

"Io sono concentrato solo sulla prossima partita. Abbiamo un impegno faticoso ed importante, poi sul mercato lavora la società".