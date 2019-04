© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si torna a parlare di Andrea Bertolacci per la Fiorentina. Come scrive quest'oggi La Nazione nel 2015 il centrocampista oggi al Milan è stato uno dei giocatori più corteggiati e Vincenzo Montella è convinto che sia un elemento su cui puntare. L'esborso, poi, sarebbe alla portata dei viola in quanto il classe '91 andrà a scadenza con i rossoneri a fine campionato. Quindi, liberandosi a costo zero, il giocatore è pronto a dire sì alla Fiorentina.