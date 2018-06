Fiorentina, idea celeste: nel mirino Nandez del Boca Juniors

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riporta Gazzamercato, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del talento uruguaiano di casa Boca Juniors, Naithan Nandez. Il centrocampista, che sarà parte della spedizione celeste al Mondiale russo, vorrebbe proseguire in Argentina e il Boca, che lo ha comprato per 4 milioni di euro, non vorrebbe farlo partire. Però i viola, dopo la partenza di Milan Badelj in regime di svincolo, sono in fila per prenderlo.